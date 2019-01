Benfica triunfa no regresso das férias

Quase um mês depois do último encontro, o Benfica voltou este sábado à ação no campeonato nacional de andebol, batendo fora de casa o Fermentões, de forma clara, por 35-22, em duelo da 16.ª jornada. Com este resultado, os encarnados chegaram aos 41 pontos, no terceiro posto, a 8 do líder FC Porto, que tem dois jogos a mais.Alexandre Cavalcanti, com oito golo, e Belone Moreira, com cinco, foram as figuras da formação encarnada, que ao intervalo já vencia por 18-12. Do lado contrário Sérgio Ribeiro, Nuno Pinheiro e Gonçalo Areias repartiram o protagonismo, todos com cinco golos.