Benfica ultrapassa campeões russos na Luz

O Benfica ultrapassou, esta terça-feira na Luz, o crónico campeão da Rússia, o Chekhovski Medvedi, com uma vitória (38-35) na 2.ª jornada do Grupo B da Liga Europeia.





Com uma primeira parte de luxo (21-15), as águias controlaram o adversário, que tentou reagir na segunda parte, melhorou a sua defesa, mas cometeu muitos erros em frente do muro encarnado, com destaque para os guarda-redes Sergey Hernandez e Gustavo Capdeville.Na frente, a capacidade de organização de Belone Moreira e a pontaria de Petar Djordjic (11 golos) e Ole Rahmel (10) não deram hipótese aos pupilos de Vladimir Maximov.O Benfica soma duas vitórias, encontrando-se com os mesmos pontos dos dinamarqueses do GOG (bateram os finlandeses do Cocks, por 46-30). Seguem-se os franceses do Nantes (perderam com os alemães do Lemgo, por 27-28) e a turma germânica (2), Medvedi e Cocks (0).