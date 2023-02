Benfica ultrapassa Tatran Presov

O Benfica deu esta terça-feira, na Luz, um passo de gigante rumo ao playoff da Liga Europeia.O detentor do troféu da EHF venceu (35-28) o Tatran Presov, bicampeão da Eslováquia, demonstrando grande superioridade (21-11 ao intervalo), ao dominar o adversário desde os minutos iniciais, com Alexis Borges (7 golos), Ander Izquierdo (7), Petar Djordjic (5) e o guarda-redes Gustavo Capdeville (8 defesas, 33% de eficácia) em plano de destaque.Face a tantas facilidades, o treinador do Benfica, Chema Rodríguez, aproveitou para dar minutos de jogo a todos os jogadores, pelo que os encarnados desaceleraeam na segunda parte, sempre com o controlo do jogo.Com este terceiro triunfo na série, as águias, que já tinham ganho (29-25) na Eslováquia, consolidaram o quarto lugar no Grupo A (6 pontos em sete jornadas), que apura os quatro primeiros para o playoff, distanciando-se dos dois rivais diretos, em pior posição, o Tatran Presov (quinto com 2 pontos), e os húngaros do Veszpremi (sextos com 2), derrotados (23-40) pelos alemães do Goppingen (segundos, com 10), de Gilberto Duarte, que não foi convocado.