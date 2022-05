Benfica vence ADA Maia e sobe ao primeiro lugar

O Benfica venceu (37-22) esta quarta-feira o ADA Maia e ascendeu ao primeiro lugar do Campeonato, embora com um jogo a mais que FC Porto (2.º) e Sporting (3.º).Em jogo antecipado da 29.ª jornada, dado os compromissos das águias na Final-4 da Liga Europeia (dias 28 e 29 de maio no Altice Arena), a turma da Luz ganhou com naturalidade, construindo uma vantagem confortável desde os primeiros minutos.Ao intervalo, o Benfica já tinha uma avanço de 8 golos (20-12) sem que o adversário pudesse contrariar, pelo que fechou o encontro sem problemas.Petar Djordjic destacou-se pelos encarnados com 8 golos, assim como Paulo Moreno (5).