Benfica vence Águas Santas

O Benfica entrou vitorioso na abertura da 19ª jornada do Campeonato Placard, batendo (28-24) esta terça-feira o Águas Santas na Luz, em Lisboa. Os encarnados, que não contaram com René Hansen (lesionado) e Gustave Capdeville, levaram 15 minutos a quebrar a resistência da turma maiata, que apenas equilibrou (7-7) até aos 15 minutos, seguindo-se um parcial de 3-0, que deixou o opositor sempre atrás.

O Águas Santas tentou inverter o rumo dos acontecimentos, mas também com algumas lesões – Nuno Silva e Belmiro Alves –, denotou fragilidades na eficácia ofensiva e, acima de tudo, na coesão defensiva, pois não conseguiu travar a boa organização e circulação de bola de Pedro Seabra (3 golos), a marcar e a dar assistências para golos fáceis, com João Pais (6) em destaque.

Ao intervalo (17-13) as águias já confirmavam o favoritismo e foram aumentando a margem até 9 golos (25-16), não mais perdendo o controlo, mas a rotação do banco não correspondeu e o Águas Santas teve uma interessante reação, com Pedro Cruz (8) a remar contra a maré.

O treinador do Benfica, Carlos Resende, ficou aborrecido: "A rotação deveria ser uma vantagem, mas quem entrou não correspondeu, mesmo folgado."

José António Silva, técnico do Águas Santas, queria mais: "Nunca nos damos por vencidos, mas não devíamos ter permitido a descolagem no marcador."