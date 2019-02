Benfica vence Águas Santas na Luz

O Benfica recebeu e venceu o Águas Santas por 34-24, num encontro da 23.ª jornada do campeonato de andebol. Os encarnados mantêm assim as distâncias para os rivais Sporting (2.º, com menos um jogo) e FC Porto (1.º), que já tinham triunfado antes nos respetivos encontros desta ronda.As águias venciam por três golos ao intervalo, aumentando a vantagem no segundo tempo. Belone Moreira, com nove golos, liderou o Benfica. Do lado contrário, Pedro Cruz e Gonçalo Vieira marcaram cinco cada.