Benfica vence Belenenses na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Belenenses, por 28-23 em partida em atraso da 15.ª jornada do campeonato nacional.





No regresso à competição após longa ausência, as águias entraram fortes e foram para o intervalo com uma vantagem importante de três golos (14-11). No segundo tempo, as águias controlaram o resultado e confirmaram o triunfo por 28-23. Os melhores marcadores das águias foram Peter Djordjic e Nyokas, ambos com cinco golos apontados.O Benfica, com menos jogos disputados do que os rivais, segue no terceiro lugar, com 40 pontos, atrás de Sporting (46) e do líder FC Porto (54)