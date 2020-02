Benfica vence Belenenses no regresso do campeonato

O Benfica recebeu e venceu este sábado o Belenenses, por 38-31, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato nacional, que regressa este fim de semana depois da realização do Europeu.





O melhor marcador das águias foi Petar Djordjic, com 14 golos. Do lado do Belenenses, Nelson Pina terminou com 14 pontos. Ao intervalo as águias lideravam por 19-14 na Luz.Com este resultado, o Benfica soma agora 55 pontos e mantém o terceiro lugar.