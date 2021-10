Benfica vence Boa Hora e mantém pleno

O Benfica venceu (39-19) na noite desta sexta-feira o Boa Hora, igualando pontualmente FC Porto e Sporting no topo do Campeonato, na abertura da 7.ª jornada.





As três equipas detêm o pleno de triunfos, embora dragões e leões fiquem com um jogo a mais que encarnados, depois de defrontarem este sábado Avanca e FC Gaia.No dérbi na Ajuda, as águias dominaram o adversário, sem argumentos para travar uma equipa moralizada a meio da semana por triunfo na Alemanha, na Liga Europeia.Francisco Pereira (9 golos) e Luciano Silva (8) foram os maiores trunfos do Benfica, enquanto Pedro Spínola (6) foi o mais esclarecido do Boa Hora.