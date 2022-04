O Benfica recebeu e venceu o Boa Hora por 36-23, em jogo da 22.ª jornada do campeonato nacional.Na Luz, as águias lideravam por 17-10 ao intervalo. Com sete golos, José Silva foi o melhor marcador dos encarnados. Do lado dos visitantes, Gonçalo Ferronha destacou-se com cinco remates certeiros.O Benfica segue no segundo lugar, com 59 pontos.