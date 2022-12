Benfica vence Borac e confirma 'oitavos' da Taça Europa feminina

A equipa feminina de andebol do Benfica confirmou este domingo a qualificação para os oitavos de final da Taça Europa, com novo triunfo sobre o ZRK Borac, da Bósnia e Herzegovina, por 50-24, na Luz, em Lisboa.



A formação orientada por João Florêncio, que há uma semana na primeira mão venceu por 34-22 em casa do ZRK Borac, atingiu o intervalo com 15 golos de vantagem (26-11), diferença que aumentou na segunda parte e lhe permitiu triunfar por 50-24.

Mariana Costa, Constança Sequeira e Alina Molkova, todas com sete golos, foram as jogadoras do Benfica em destaque na finalização, enquanto no ZRK Borac esse papel pertenceu a Milana Railic, com 10, e Bozana Cutkovic, com oito.

O Benfica, campeão nacional, detentor da Taça de Portugal e vencedor da Supertaça, segue para os oitavos de final da Taça Europa no seu ano de estreia nas competições europeias, juntando-se no sorteio de terça-feira ao Madeira SAD.