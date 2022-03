Benfica vence com dificuldade na Maia

O Benfica voltou a demonstrar, esta terça-feira, alguma intyranquilidade, ao encontrar muitas dificuldades na descolação ao Pavilhão dos Pedrouços, reduto do ADA Maia, em jogo atrasado da 14.ª jornada do Campeonato.Os encarnados venceram (28-25), mantiveram a perseguição a Sporting e FC Porto, mas tiveram de suar para ganhar os três pontos. Ao intervalo, a turma anfitriã estava na frente (13-11), conseguindo banalizar o ataque das águias.A segunda parte foi bem diferente, pois o Benfica contou com a pontaria de Petar Djordjic, a marcar 14 golos, metade do total da sua equipa.Manuel Lima (6) foi o melhor marcador do ADA Maia.Com este resultado, os encarnados consolidaram o 3.º lugar, enquanto o ADA Maia é 8.º.No outro jogo da noite, o ABC (9.º) ganhou (31-25) à Sanjoanenses (13.ª), em São João da Madeira.