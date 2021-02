Benfica vence com dificuldades em Gaia

O Benfica venceu (34-32) este sábado no reduto do FC Gaia, passando por muitas dificuldades para se impor frente à turma orientada por Carlos Resende, em duelo da 18.ª jornada do Campeonato.



Com um empate (16-16) ao intervalo, os encarnados, terceiros da tabela, chegaram a estar atrás no marcador, passando para a frente nos dois minutos finais.



Lazar Kukic (7 golos), bem secundado por Kevynn Nyokas (5) e Petar Djordjic (5), foram os trunfos do ataque das águias.



Pela equipa lanterna-vermelha da competição, destacaram-se Bernado Pegas (5) e Miguel Salgado (5).