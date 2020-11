Benfica vence de forma clara em São João da Madeira

O Benfica venceu (32-21) ontem na sua deslocação a São João da Madeira, mantendo a invencibilidade no Campeonato Placard, onde somou a 10ª vitória em outros tantos jogos. Os encarnados estão isolados no comando, mas os rivais Sporting e FC Porto têm, respetivamente, um e dois jogos atrasados, podendo igualar as águias.

A turma de Lisboa apresentou-se com um misto de experiência e juventude, contando já com o guarda-redes Gustavo Capdeville – tinha sido dispensado da Seleção por doença não especificada –, mas sem o ponta Mahamadou Keita e o central Francisco Pereira, ao mesmo tempo que o treinador Chema Rodriguez aproveitou para lançar nos minutos finais jogadores da formação, como Gabriel Cavalcanti e o jovem reforço brasileiro Luciano Silva. Com domínio na 1ª parte (15-10), ao Benfica não custou fechar o jogo na 2ª, sendo de destacar como melhores marcadores Lazar Kukic (6 golos), Ole Rahmel (6) e Belone Moreira (5), enquanto pela Sanjoanense Francisco Silva (9) foi o marcador de serviço.

A ronda prossegue hoje a partir das 11 horas, com o Sporting a deslocar-se a Setúbal e o FC Porto a receber o Sp. Horta.