Benfica vence dérbi e adia decisão quanto ao 2.º lugar do campeonato

O Benfica venceu este sábado o dérbi de andebol frente ao Sporting, por 34-32, em jogo da 29.ª e penúltima jornada do campeonato nacional da modalidade, adiando, assim, a decisão quanto ao segundo lugar da tabela classificativa.





Com este resultado, as águias mantêm-se no terceiro posto, somando agora 79 pontos, menos dois do que os leões que estão em segundo, numa tabela que é liderada pelo já campeão FC Porto.Na próxima e última ronda, o Benfica desloca-se à casa do Belenenses, enquanto que o Sporting vai receber o Águas Santas.