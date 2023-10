Benfica vence em Águas Santas

O Benfica não facilitou na visita a Águas Santas, vencendo (31-27), esta sexta-feira, a turma da Maia, na abertura da 8.ª jornada do Campeonato.Prevenidas depois do empate do FC Porto frente ao mesmo adversário, as águias tomaram conta dos acontecimentos desde os primeiros minutos e dominaram o encontro, chegando na frente ao intervalo (18-10), para depois gerirem a vantagem sem problemas, apesar da boa reação dos anfitriões no tempo complementar, após ficarem sem Pedro Cruz, que viu o vermelho, assim como Nuno Queirós.Destaques individuais para os benfiquistas Petar Djordjic e Yoav Lumbroso (4 golos cada), euquanto Manuel Lima (8) foi o melhor marcador da partida.