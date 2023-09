Benfica vence em Guimarães

O Benfica venceu este sábado na visita ao pavilhão do V. Guimarães, por 35-19, na 5.ª jornada do campeonato nacional.Ao intervalo, as águias lideravam por 15-11. Com sete golos, Ole Rahmel foi o melhor marcador da formação orientada por Jota González, que sobe à liderança (15 pontos) mas os seus rivais Sporting e FC Porto ainda vão jogar neste sábado.