Benfica vence em Santo Tirso

O Benfica manteve a liderança no Campeonato, ao vencer (35-25), na tarde deste sábado, na deslocação a Santo Tirso.Com Petar Djordjic (6 golos) em grande plano, bem secundado por luciano Silva (5), as águias foram bastantes superiores, chegando ao intervalo na frente (15-12), para depois consolidarem uma vantagem significativa e somarem a segunda vitória na competição em outras tantas jornadas.Pelos anfitriões, Diogo Carneiro foi o que mais se destacou no ataque do Póvoa, com 6 golos.Os encarnados voltam a entrar em cena a 1 de outubro, na receção ao Vitória de Setúbal.