O Benfica apurou-se este sábado para a final da Taça de Portugal de andebol, ao eliminar o FC Gaia, da 2.ª divisão, por 33-29, no primeiro encontro da 'final four'.No Peso da Régua, os encarnados chegaram ao intervalo a vencer por 15-13 e vai tentar no domingo vencer pela sexta vez a prova.O Benfica vai defrontar no domingo o vencedor do encontro entre o Sporting, campeão nacional, e o FC Porto, partida que tem início às 17h30 deste sábado e que pode acompanhar aqui