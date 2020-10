Benfica vence Madeira SAD

O Benfica manteve esta terça-feira o pleno de triunfos no campeonato, tendo recebido e vencido o Madeira SAD, por 32-21, em partida da 9.ª jornada.





Num encontro em que lideravam por 19-10 ao intervalo, as águias viram Petar Djordjic ser novamente o melhor marcador, com 8 golos. Do lado do emblema insular, Eldin Vrazalica destacou-se com seis golos.