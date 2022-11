Benfica vence na Liga Europeia

ficha do jogo.

O Benfica venceu (39-35) esta terça-feira na receção aos húngaros do Veszprémi, em jogo da 3.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia, disputado na Luz.Os vencedores do troféu sentiram algumas dificuldades nos minutos iniciais, mas a meio da 1.ª parte equilibraram e depois fizeram um parcial (5-1) entre os 26 e os 30 minutos que os deixou na frente ao intervalo (21-17).Na segunda parte, os encarnados sofreram uma boa reação do adversário, mas controlaram o ritmo da partida, com brilho de Petar Djordjic (7 golos) e Demis Grigoras (7), e reforçaram a sua classificação, com 3 vitórias e 1 derrota, dando um passo importante rumo à próxima fase.