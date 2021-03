Benfica vence na Maia e iguala Sporting na vice-liderança

O Benfica sofreu, mas acabou por vencer (24-20) esta terça-feira o ISMAI na deslocação à Maia, agarrando pontualmente o Sporting no 2º lugar do campeonato, após jogo da 20ª jornada.



Ainda antes da partida, as equipas prestaram homenagem ao malogrado Quintana, para depois reinar o equilíbrio, com o Maia ISMAI a dominar até ao intervalo (12-10), com destaque para Gonçalo Meireles (3 golos).



Após o reatamento, as águias foram encostadas às cordas, após desvantagem de 4 golos (15-19), mas um parcial de 6-0 acabou com a resistência dos maiatos nos últimos minutos.



Ole Rahmel (5 golos), Belone Moreira (4) e Paulo Moreno (4) foram os andebolistas mais produtivos do Benfica.