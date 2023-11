Benfica vence na Taça Europeia feminina

A equipa feminina de andebol do Benfica derrotou este sábado por 34-27 a formação do Neistin, das Ilhas Faroé, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Europeia, disputado em Lisboa.

A jogar em casa, a formação bicampeã portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 18-14, num encontro no qual Ana Silva, com oito golos, e Viktoriya Borschenko, com seis, foram as melhores marcadoras.

No domingo, as duas formações voltam a encontrar-se, de novo no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, para o jogo da segunda mão, que ditará a passagem aos oitavos de final da competição.