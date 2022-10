Benfica vence pela margem mínima em casa do Póvoa AC

O Benfica alcançou este sábado a quinta vitória em outros tantos jogos no Campeonato Placard, ao bater fora de casa, pela margem mínima, o Póvoa AC, por 31-30. Num duelo de equipas que até agora só tinham por vitórias os jogos disputados, os encarnados chegaram ao descanso a vencer por 16-15, uma diferença que conseguiriam também manter até final.Do ponto de vista individual, Declerck Mbala Sibo foi o melhor marcador do jogo, com 10 golos, ao passo que no lado do Benfica os destaques foram Ole Rahmel e Ole Rahmel, ambos com 7.