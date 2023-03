Benfica vence pela margem mínima na Madeira

O Benfica venceu este sábado na visita ao Marítimo, por 22-21, na 18.ª jornada do campeonato nacional.Após uma primeira parte onde dominou (14-10), a equipa comandada por Chema Rodríguez abrandou o ritmo no segundo tempo, com os madeirenses a fazerem um parcial de 11-8. Nos últimos minutos, o Marítimo chegou mesmo a colocar em causa o triunfo do Benfica. A equipa lisboeta vencia por 22-17 mas viu o adversário fazer quatro golos consecutivos até ao resultado final (22-21).Delcio Pina, com 10 golos, foi o melhor marcador. Do lado das águias, Ander Izquierdo foi o melhor marcador com três golos.O Benfica sobe à liderança, com 51 pontos, mas os rivais Sporting (49) e FC Porto (48) ainda não jogaram.