Benfica vence Sp. Horta na Luz

O Benfica recebeu e venceu esta quarta-feira o Sp. Horta, por 29-21, em jogo a contar para a 23.ª jornada do campeonato nacional.





Na Luz, o melhor marcador das águia foi Romé Hebo, autor de nove golos. Do lado dos açorianos, Bruno Landim fez seis remates.O Benfica segue no terceiro lugar da classificação, com 64 pontos. Sporting e FC Porto seguem no topo, ambos com 71 pontos.