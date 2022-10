Benfica vence UHC Stockerau no apuramento para a Taça EHF de andebol feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica venceu este sábado o UHC Stockerau por 35-19 em jogo da 1.ª mão da segunda ronda de qualificação da Taça EHF feminina de andebol, disputado em Lisboa.

A equipa portuguesa, que regressa às provas europeias após 29 anos de ausência, chegou ao intervalo a vencer por 17-12 e teve a ucraniana Viktoriya Borschenko como melhor marcadora, com seis golos.

O encontro da segunda mão realiza-se no domingo, às 11 horas, também no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, apesar de o Benfica se encontrar na condição de 'visitado'.