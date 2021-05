Benfica vence Vitória de Setúbal e mantém esperança

O Benfica abriu este sábado a 26.ª jornada do Campeonato Placard, com um triunfo (40-24) convincente frente ao Vitória de Setúbal, na Luz.





Os encarnados demonstraram desde logo uma clara superioridade na primeirra parte (17-11, ao intervalo) e depois dominaram o restante da partida, mantendo-se na luta pelo título nacional, e com o ouvido no Dragão Arena, onde o Sporting visita o FC Porto.O pivô do Benfica Paulo Moreno (8 golos) fez uma bela partida, sendo bem secundado por Ole Rahmel, Kevynn Nyokas e Petar Djordjic, todos com 5 golos cada, enquantro Lucas Barros (5) foi o melhor marcador dos sadinos.