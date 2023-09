Benfica vence Witasek Ferlach para a Taça Europeia feminina de andebol

A formação feminina de andebol do Benfica venceu este sábado por 41-29 o Witasek Ferlach, da Áustria, em encontro referente à primeira mão da segunda eliminatória da Taça Europeia, disputado em Lisboa.

Os 12 golos de vantagem da equipa encarnada, que ao intervalo vencia por 23-9, conferem tranquilidade para o jogo da segunda mão, em 30 de setembro, na Áustria, e para a passagem à terceira ronda.

As campeãs nacionais, que na última edição da Taça Europeia alcançaram os oitavos de final, impuseram o seu jogo frente às vice-campeãs austríacas e, sem surpresas, atingiram o intervalo a vencer por 14 golos de diferença (23-9).

Na segunda parte, a gerir a vantagem e a pensar já no jogo de domingo com o Gil Eanes, na Luz, o Benfica abrandou o ritmo e rodou a equipa e disso tirou partido o Ferlach para equilibrar, dado que marcou 20 golos e sofreu 18, ditando o resultado final em 41-29.

Maria Unjanque e Constança Sequeira, ambas com seis golos, foram as jogadoras em destaque nas ações de concretização da equipa do Benfica, enquanto a melhor marcadora do encontro foi a croata do Ferlach Lara Brezenci, com sete.