Benfica veste camisola de Quintana

Os jogadores do Benfica entraram esta terça-feira em campo frente ao Póvoa AC, com camisolas com o nome ‘Quintana’ estampado nas costas, aumentando a onda de solidariedade em torno do guarda-redes do FC Porto e da Seleção, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória e se encontra a recuperar, com prognóstico muito reservado, nos cuidados intensivos do Hospital de São João do Porto.

Na mesma partida de sentida homenagem, os encarnados confirmaram o seu favoritismo e venceram (27-17) a turma da Póvoa de Varzim – sensação do campeonato e no 4º lugar -, enquanto as águias consolidaram o 3º posto, em jogo antecipado da 22ª jornada.

Belone Moreira (7 golos) e Ole Rahmel (6) brilharam no ataque das águias.