O Benfica vingou-se do Vitória de Setúbal, ao vencer (30-18) este sábado na Luz na 25.ª jornanda do Campeonato, mantendo a perseguição aos rivais FC Porto (1.º) e Sporting (2.º).Depois da surpresa que foi o triunfo dos sadinos perante os encarnados em Setúbal, na primeira volta, as águias retificaram desta vez, demonstrando grande superioridade.Ao intervalo, o Benfica já ganhava por 10 golos (16-6), gerindo depois o desafio à sua maneira, com Petar Djordjic em evidência, ao marcar 9 golos.Nuno Roque (6) foi o melhor marcador do Vitória.