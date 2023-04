Benfica visita Águas Santas de orgulho ferido

Depois da eliminação da Taça de Portugal na Luz frente ao Sporting, o Benfica (3º) viaja hoje a pavilhão dos maiatos do Águas Santas (5º) com o orgulho ferido, num duelo que não poderá contar com o treinador Chema Rodríguez, suspenso preventivamente após a confusão no dérbi. "Ficámos abalados, não estava nos nossos planos perder esse jogo. Tentámos tudo, estamos tristes, mas temos agora é de olhar em frente. Vai ser um jogo difícil de certeza, o Águas Santas tem uma jovem equipa muito inteligente", observou Ole Rahmel, à BTV.

Já o líder Sporting, a meio da eliminatória dos 'quartos' da Liga Europeia com o Montpellier, recebe o último classificado Santo Tirso, mas Kiko Costa não quer facilitar. "Temos de entrar sérios, não podemos dar esperança ao adversário e só depois pensar no jogo de terça-feira", alertou o jovem ao site dos leões.

E o FC Porto (2º) recebe o ABC (4º). "Temos de ganhar todos os jogos para vencermos o campeonato", atirou Nikolaj Laeso ao Porto Canal.