Benfiquista Ádám Juhász será operado pela 3ª vez ao olho esquerdo

O Benfica revelou numa nota oficial através do site que o andebolista Ádám Juhász irá ser submetido a uma terceira intervenção cirúrgica. O jogador húngaro sofreu uma "lesão traumática grave do olho esquerdo no passado dia 3 de janeiro, num estágio da Federação Húngara de Andebol"."Na sequência desta lesão, o andebolista será forçado a uma paragem prolongada da atividade desportiva a fim de realizar nova cirurgia eletiva, após o sucesso verificado com as duas intervenções prévias", pode ler-se no comunicado.O central, de 26 anos, foi reforço para esta temporada, chegando proveniente do Tatabánya, da Hungria.