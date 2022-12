Benfiquista Sergey Hernández estará com um pé no Magdeburgo

O portal 'Handball-Planet' adianta que Sergey Hernández vai deixar o Benfica para rumar ao Magdeburgo, da Alemanha, o último vencedor do Mundial de clube.O guardião internacional espanhol, de 27 anos, renovou em setembro último pelas águias, mas apenas até ao final da presente temporada, perspetivando uma saída do clube da Luz onde conquistou a Liga Europeia no presente ano.Sergey Hernández aterrou no Benfica em 2020, proveniente do Ciudad de Logroño.