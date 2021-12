Bons exemplos no andebol: Bairro Janeiro só tinha 5 jogadores disponíveis e Boa Hora... fez o mesmo

O centenário Boa Hora recebeu, este sábado, o Bairro Janeiro, nos regionais de sub-18, e qual não foi o espanto quando o clube da Amadora apresentou-se apenas com cinco jogadores disponíveis.Tiago Prata, treinador do clube da Ajuda, quis dar uma demonstração de fair-play e resolveu colocar também apenas cinco jogadores em campo."Seria injusto jogar sete contra cinco, pelo que resolvemos equilibrar as coisas, dando um bom exemplo a equipas de jovens que estão em formação", considerou Tiago Prata, treinador do Boa Hora.Mesmo assim, o Bairro Janeiro, a viver um período difícil, foi cilindrado (49-29). O clube tem tido dificuldades para treinar, devido à ocupação do pavilhão que habitualmente utiliza.A atitude do Boa Hora, que emitiu um, teve desde logo muitos elogios nas redes sociais, pois o desporto deve ser uma atividade saudável e solidária.