Boa Hora faz contas para subir à 1ª Divisão

O Boa Hora saiu na frente na fase final da 2ª Divisão, mas nem tudo são rosas para o clube da Ajuda, que se encontra bem posicionado para regressar ao escalão primodivisionário. "Só nesta fase final, vamos gastar cinco mil euros. Com as dificuldades financeiras do clube, é muito dinheiro", alertou José Ramos, presidente da agremiação.

Refira-se que o Boa Hora empatou com o V. Guimarães (28-28) na sexta-feira e bateu (21-20) o Dom Fuas no domingo, tendo o clube da Nazaré empatado (24-24) com os vimaranenses. A prova prossegue no próximo fim-de-semana com a segunda volta, sempre no Municipal do Luso.

José Ramos fez um balanço da situação, numa altura em que o Boa Hora faz 105 anos: "Está tudo muito equilibrado, qualquer equipa das três pode ganhar e subir, pois houve dois empates e apenas uma vitória por um. O nosso primeiro objetivo está ganho, garantimos a Divisão de Honra [nova prova com 12 equipas, logo abaixo do escalão principal]. Mas agora vamos fazer por subir à 1ª Divisão, esperando que surjam maiores apoios dos patrocinadores, pois estar no Campeonato principal necessita do dobro do orçamento atual."