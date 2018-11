Bom momento é para aproveitar

O Pavilhão nº 2 da Luz já se encontra em contagem decrescente para a receção (amanhã, às 17h00) aos alemães do TSV Hannover-Burgdorf. E a confiança é grande entre os pupilos de Carlos Resende, de maneira a serem anulados os cinco golos de desvantagem (36-41) da 1ª mão, numa eliminatória que dá o apuramento para a fase de grupos da Taça EHF."Na Europa não há maus resultados. Já estive a perder por sete golos e a equipa deu a volta à eliminatória. Temos de bom neste duelo os 36 golos marcados na Alemanha, que nos darão vantagem em caso de a eliminatória terminar empatada, pois não acredito que o adversário marque tantos golos aqui. Mas temos de melhorar defensivamente. Ninguém pode ganhar um jogo a sofrer 26 golos na 1ª parte e 41 no final", considerou João Pais, ponta do Benfica.Para o internacional, seria importante as águias atingirem a próxima fase: "Estar na fase de grupos da EHF é quase como estar na Liga dos Campeões. É uma prova muito forte, que nos dará a oportunidade de competir ao mais alto nível. Claro que o nosso grande objetivo é a conquista do título, para na próxima temporada estarmos nas Champions."João Pais referiu que as equipas alemãs não são nenhum problema: "Há duas ou três superiores às portuguesas, mas com as outras podemos bater-nos de igual para igual. Basta ver que perdemos só por cinco golos, fazendo um mau jogo, e que o FC Porto perdeu por três com hipóteses de passar. O Sporting também está a fazer uma boa Liga dos Campeões e a Seleção tem tudo para ir ao Europeu’2020. O andebol português está num bom momento ao nível internacional."