Cabo Verde apura-se pela primeira vez para mundial de andebol

A seleção cabo-verdiana de andebol masculino venceu esta sexta-feira o RD Congo por 32-30, no 24.º Campeonato das Nações Africanas, que decorre na Tunísia, e qualificou-se pela primeira vez para um campeonato do mundo.

O feito histórico aconteceu em partida disputada em Radés e a vitória cabo-verdiana só foi conseguida após prolongamento, já que as duas seleções terminaram os 60 minutos regulamentares empatadas a 25 golos.

A seleção de Cabo Verde assegurou assim a sétima posição na prova africana, logo na sua primeira participação no campeonato africano, conquistando a presença no Mundial que vai ser disputado em 2021, no Egito.

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, já felicitou a seleção de andebol e assumiu que o Governo vai elaborar um esquema financeiro e logístico para apoiar a equipa, para que possa ter uma participação condigna na prova máxima da modalidade a nível mundial.