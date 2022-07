Cabo Verde apura-se pela segunda vez seguida para o Mundial de andebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção cabo-verdiana de andebol apurou-se esta sexta-feira pela segunda vez consecutiva para um Campeonato do Mundo, após vencer Angola por 24-23, em jogo dos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), que decorre no Egito.

Depois de na última edição ter conseguido um feito inédito, ao classificar-se na sétima posição logo na sua estreia na CAN, Cabo Verde precisava agora de ficar entre os cinco primeiros para voltar a estar entre os melhores do andebol mundial.

Nos quartos de final da 25.ª edição da Taça das Nações Africanas, a equipa treinada pelo sérvio Ljubomir Obradovic venceu Angola, com o guarda-redes cabo-verdiano Edmilson Gonçalves, que joga nos angolanos do 1.º de Agosto, a ser o herói da partida, ao defender um livre de sete metros na última jogada, evitando o empate do adversário e consequente prolongamento.

Com a vitória, Cabo Verde não só marcou presença nas meias-finais da CAN, em que vai defrontar Marrocos, como já tem bilhete para o Mundial, que acontece em janeiro do próximo ano, na Polónia.

Cabo Verde chegou a esta fase da competição depois de conquistar o segundo lugar do grupo C, atrás da Tunísia, tendo vencido a Nigéria (35-29) e perdido com os tunisinos (24-30).

O Presidente da República, José Maria Neves, já parabenizou a seleção cabo-verdiana pelo feito.

"A nossa seleção de andebol levantou bem alto o nome de Cabo Verde. O meu reconhecimento pela ambição e pelo empenhamento. Estamos entre os melhores do mundo", escreveu o chefe de Estado na sua conta pessoal no Facebook.

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) e todo o universo desportivo cabo-verdiano já enalteceram o feito da seleção, que foi a primeira em modalidades coletivas a apurar-se para uma prova mundial.