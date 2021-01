Cabo Verde causa pânico alemão

O surto de Covid-19 que se abateu sobre Cabo Verde colocou em pânico a delegação da Alemanha, tendo sido feito um pedido para que a equipa lusófona, também do Grupo A, fosse instalada num hotel à parte. "Não podemos tê-los aqui e dizer que está tudo bem", disse Axel Kromer, dirigente alemão. Assim, Cabo Verde foi obrigado a pernoitar num hotel diferente de onde estão outras equipas, perto das pirâmides de Gizé, entre as quais Uruguai, Noruega, França, Áustria e Suíça.

Segundo a federação cabo-verdiana, 11 elementos da comitiva acusaram positivo, estando a equipa desfalcada de seis jogadores e do treinador José Tomaz.

Também com Covid-19 está a Suíça, repescada à última hora em substituição dos Estados Unidos, que tinham meia equipa infetada. Os helvéticos não irão contar no Mundial com Luka Maros e Jonas Schelker, mas mesmo assim causaram ontem surpresa ao baterem (28-25) a Áustria, no grupo da morte.

Na mesma Série E, também a França contrariou o favoritismo da Noruega, batendo (28-24) a seleção vice-campeã mundial e medalha de bronze no Europeu’2020. ‘Les Experts’, mesmo sem Nikola Karabatic, estão de volta com Mahe (9 golos) em grande, de nada valendo o esforço do astro do Kiel, Sagosen (10). Refira-se que o Grupo F, de Portugal, cruzará na Main Round 3 com este memo Grupo E, uma das séries que dará acesso aos quartos-de-final.