Cabo Verde perde com Argélia e falha final da CAN

A seleção cabo-verdiana de andebol, treinada pelo português Jorge Rito, perdeu esta quinta-feira com a Argélia, por 32-26, nas meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) da modalidade, que decorre no Egito.

No pior jogo dos cabo-verdianos na maior prova de seleções de andebol em África, a Argélia foi superior ao longo de todo o encontro, chegou ao intervalo a vencer, por 16-8, e segurou a vantagem até final (32--26).

No sábado, a Argélia vai jogar a final da 26.ª edição da CAN com o Egito, que venceu nas meias-finais a Tunísia.

Cabo Verde, que é vice-campeão africano de andebol, vai agora discutir também no sábado o terceiro lugar no torneio com a Tunísia, que dá acesso direto ao torneio pré-olímpico para Paris2024.

A seleção cabo-verdiana, comandada desde outubro último pelo português Jorge Rito, venceu os três jogos na fase de grupos e nos quartos de final eliminou Marrocos, garantindo o apuramento para o Mundial2025.

Em 2022, Cabo Verde sagrou-se vice-campeão africano de andebol, após perder com o Egito por 37-25 na final.