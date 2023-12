Campeã Noruega e França reeditam final do Mundial feminino

A campeã em título Noruega venceu hoje a Dinamarca por 29-28, no prolongamento, em Herning, e reedita no domingo com a França, que afastou a Suécia (37-28), a última final do Mundial feminino de andebol.

Na meia-final que opôs dois dos três coanfitriões da prova, a Noruega, que ao intervalo perdia por 14-9, só assegurou a presença na final e a defesa do troféu no prolongamento, com um golo de diferença, após o empate a 23-23.

A central Henny Reistad, com 15 golos, foi a principal dinamizadora da seleção norueguesa na equilibrada partida entre os rivais escandinavos, que juntos somam 17 medalhas e cinco dos 25 títulos da história do Mundial, todos nas últimas 13 edições.

Esta meia-final reeditou a final do Euro'2022, em que a Noruega, apesar de ter estado quase sempre em desvantagem, se sagrou bicampeã com uma vitória sobre a Dinamarca, por 27-25, em Ljubljana, na Eslovénia, erguendo o troféu pela nona vez.

A França, que pela quinta vez (2023, 2021, 2017, 2011 e 1999) é a adversária da Noruega, num duelo que pende favoravelmente às nórdicas, por 3-1, vai discutir o título após ter eliminado a outra seleção coanfitriã, a Suécia (37-28).

As gaulesas tiraram partido de uma má entrada em jogo das suecas para se colocarem a liderar por 10-2, em cerca de 13 minutos, e chegaram ao intervalo a vencer pelos mesmos oito golos (19-11).

Na segunda parte, mais equilibrada, com 18-17 em golos, a Suécia procurou salvar a honra, contudo sem conseguir superar a diferença no marcador, tendo o encontro chegado ao fim com a França a validar a presença na final, com um triunfo por 37-28.

A central francesa Tamara Horacek, com nove golos, foi a melhor marcadora do encontro.

A Alemanha avançou para o jogo de atribuição do quinto e sexto lugares com uma vitória clara por 32-26 frente à Republica Checa, no Jyske Bank Boxen, em Herning, e garantiu já a sua melhor classificação desde o Mundial França2007, em que foi terceira.

A seleção germânica terá como adversária a dos Países Baixos, campeã mundial em 2019, que venceu por 28-25 o Montenegro, relegando a equipa de Bojana Popovic para o jogo de atribuição dos sétimo e oitavo lugares com a República Checa.

No domingo, decorre a derradeira jornada do Mundial, com os jogos República Checa-Montenegro (09:15 em Lisboa), Alemanha-Países Baixos (12:00), Suécia-Dinamarca para a atribuição da medalha de bronze (15:00) e final França-Noruega (18:00).