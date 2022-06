Campeão europeu de andebol reforça Sporting

O guarda-redes internacional argentino Leo Maciel, campeão espanhol e europeu de andebol, é o primeiro reforço da equipa de andebol do Sporting para a época 2022/23, proveniente do Barcelona, anunciou hoje o clube lisboeta.

"É uma experiência nova para mim, depois de muito tempo em Espanha. O Sporting era uma das melhores opções que tinha e estou entusiasmado para ajudar a equipa, conhecer a cidade e os adeptos", disse Leo Maciel, de 33 anos, em declarações publicadas no site oficial do Sporting.

O guarda-redes revelou que a recomendação do central espanhol Natán Suárez, jogador da equipa leonina, foi decisiva para a mudança para Lisboa, após várias temporadas em Espanha, durante as quais, além do Barcelona, representou também Octavio, Zamora e Ciudad Encantada.

"Já ouvi falar dos adeptos, do Pavilhão João Rocha. Joguei com o Natán [Suárez, no Ciudad Encantada], que foi a minha referência para a decisão final de vir para o Sporting. Sei que aqui se vive intensamente o andebol e as outras modalidades", observou.

Leo Maciel adiantou que o pivô internacional português Luís Frade, atual jogador do Barça, que alinhou em Alvalade entre 2018 e 2020, o "aconselhou muito a vir", considerando que a mudança para a equipa treinada por Ricardo Costa é "um passo em frente na carreira".