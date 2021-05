Campeão FC Porto mantém registo perfeito no campeonato

Na abertura da 29.ª jornada do campeonato nacional, o já campeão FC Porto venceu o despromovido Boavista, por 46-31, no Dragão Arena, e manteve o pleno de vitórias na competição, faltando uma partida para concluir a prova só com triunfos.

Os dragões aproveitaram para fazer algumas mudanças na equipa, com destaque para a titularidade do jovem guarda-redes Diogo Rêma, de 17 anos. Ao intervalo, a formação orientada por Magnus Andersson vencia por 21-17. Na segunda parte o FC Porto disparou no marcador e só parou no 46-31.





O melhor marcador da partida foi o axadrezado António Aparício, com dez golos. Do lado portista, Diogo Branquinho destacou-se com oito tiros certeiros. Os 46 golos marcados pelo FC Porto constituem a segunda melhor marca ofensiva da época para os campeões, só superada pelos 48 golos apontados diante da Sanjoanense na 7.ª jornada."Começámos bem, depois perdemos a concentração. Normalmente vamos atrás de marcar golos, mas na defesa estivemos muito bem. Descansámos alguns jogadores, jogámos com uns novos, foi um bom jogo, não muito pesado, divertimo-nos, estamos livres no fim de semana, podemos recuperar. Temos o FC Gaia na próxima semana e depois começamos a preparação para a Taça. O objetivo é dar mais tempo ao Diogo Rêma, sabemos que é um grande talento, não estou tão contente com a defesa, não o ajudaram muito, nem sempre é fácil, mas ele fez um bom jogo. Também o Pedro não está connosco muitas vezes, mas às vezes é divertido dar tempo aos mais novos e eles aproveitarem", afirmou o técnico portista Magnus Andersson, em declarações reproduzidas pelo site do clube.