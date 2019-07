Campeonato começa com FC Porto-Madeira SAD

O campeonato nacional de andebol arranca em 31 de agosto com o FC Porto, detentor do título, a receber o Madeira SAD, ditou o sorteio da competição, esta quinta-feira realizado em Lisboa.Os dragões defrontam depois o Águas Santas, em 4 de setembro.O primeiro dérbi do campeonato ocorre à 3.ª jornada, com o Benfica a receber o Sporting, campeão em 2017/18.No final da fase regular, em março de 2020, os seis primeiros classificados apuram-se para a Fase Final -- Grupo A do Campeonato Andebol 1 e os oito seguintes vão jogar no Grupo B.