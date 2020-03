Campeonato de andebol à porta fechada pelo menos até dia 18

A Federação de Andebol de Portugal anunciou esta quarta-feira um conjunto de medidas devido ao surto do coronavírus no nosso país, entre as quais se destaca a decisão de disputar todos os encontros das competições nacionais de seniores masculinos e femininos à porta fechada pelo menos até 18 de março. De acordo com a nota emitida, a aplicação desta medida será reavaliada semanalmente."A Federação de Andebol de Portugal criou um grupo de trabalho de acompanhamento do impacto do Covid-19, que tem vindo a trabalhar nos últimos dias com diversos agentes da modalidade.No Plano de Contingência delineado pela Federação de Andebol de Portugal, destacamos as seguintes medidas:- Todos os jogos das competições nacionais de seniores masculinos e femininos irão ser realizados à porta fechada, por razões de interesse público, desde a presente data até ao dia 18 de março (com esta medida a ser reavaliada semanalmente);- Suspensão de todas as provas nacionais e regionais dos escalões de formação (de Manitas até Juniores), de 12 de março até 5 de abril.- Medidas preventivas já adotadas e a adotar, que podem ser consultadas no ponto 7.2 – G) do Plano de Contingência COVID-19 da Federação de Andebol de Portugal, em anexo."