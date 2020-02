Campeonato de volta após histórico Europeu

Depois do histórico sexto lugar da Seleção Nacional no Europeu, o campeonato nacional regressa hoje com a 21ª jornada. O líder Sporting, em igualdade pontual com o FC Porto (os dragões jogam só amanhã com o Boavista), entra em ação frente ao V. Setúbal, enquanto o Benfica mede forças com o Belenenses, na Luz.

No João Rocha, os leões terão pela frente o último classificado, mas Edmilson Araújo não espera facilidades. "Esperamos um jogo difícil contra uma equipa que tem vindo a crescer", disse.

Antes, o terceiro classificado Benfica (a sete pontos do topo) defronta os azuis (4º). "Vamos receber uma equipa matreira, com muita juventude e qualidade", alertou Paulo Moreno.

Entretanto realizou-se o sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal (14 de março): Juve Lis-FC Porto; Maia Ismai-Águas Santas; Estarreja/Madeira SAD-Penafiel; Benfica-Passos Manuel; Sanjoanense-São Bernardo; Póvoa-Belenenses; Sporting-Avanca/Boa-Hora; FC Gaia-Sassoeiros.