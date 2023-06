Com o estatuto de vice-campeão europeu de sub-20 e cabeça de série no Grupo C em Hannover, Portugal é um dos candidatos às medalhas no Mundial de sub-21, que hoje começa na Alemanha e Grécia, pela primeira vez com 32 equipas. A Seleção defronta hoje (10h00) o Kuwait, seguindo-se a Costa Rica (amanhã) e o Brasil (sexta-feira), o adversário mais complicado desta fase, que apura duas equipas para uma das quatro Main Round, com quatro equipas cada, sendo que as duas primeiras transitam para os quartos de final.

O selecionador Carlos Martingo traçou objetivos: “O principal é chegarmos à Main Round e o segundo é fazê-lo com pontos. Acreditamos que iremos conseguir, mesmo não tendo conhecimento destas equipas, porque se encontram fora da esfera europeia. Mas estaremos em excelente nível.”

O técnico analisou o Kuwait: “Tem um central com experiência em jogos de bom nível, numa equipa que apresenta maioritariamente um sistema 6:0, mais agressivo do que habitualmente enfrentamos, devido à média de altura.”