Capdeville quer reação do Benfica

Depois de um início de campeonato irregular – uma vitória em três jogos –, o Benfica (4º) quer dar hoje uma nova cara na 4ª jornada, na receção ao FC Gaia (9º), que soma um triunfo. "Vamos defrontar uma equipa com grande qualidade que se reforçou com alguns jogadores. Vêm com tudo para nos fragilizar, mas estamos focados e queremos alcançar a vitória", garantiu o guardião Gustavo Capdeville à BTV.

Com o Sporting (2º) a entrar em ação só amanhã, o líder FC Porto recebe o V. Guimarães (12º), num dia em que Diogo Branquinho viu o seu nome entrar na equipa da semana na Liga dos Campeões.