Carlos Jorge: «Com erros na 2.ª parte, o jogo desequilibrou-se e quebrámos física e animicamente»

Carlos Jorge destacou a "excelente primeira parte" do Belenenses e lamentou os erros cometidos no segundo tempo, que diz ter desequilibrado a segunda meia-final da Supertaça de andebol, que o Sporting venceu por 38-24.





"Foi um bom momento de competição. Fizemos uma excelente primeira parte. Na segunda parte, com erros e com erros não nossos, o jogo desequilibrou-se e, a partir daí, quebrámos física e animicamente. Isso explica o resultado final, além de que não estamos a jogar com um adversário qualquer", começou por afirmar o treinador do Belenenses, no final da partida disputada em Serpa.

"Este foi o primeiro jogo competitivo que tivemos época e, agora, é começar a preparar a próxima semana, recuperar fisicamente e animicamente e começar o campeonato da melhor forma para darmos continuidade àquilo que temos vindo a trabalhar", frisou, tendo ainda revelado que o clube espera um reforço.



"Temos dois jogadores do plantel com lesões de longa duração, o Cabral e o Alcântara, e estamos à espera da vinda de um novo jogador, um lateral direito", garantiu.